Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Homburg

Homburg (ots)

Im Zeitraum vom 16.03.2026, 23:00 Uhr, bis 17.03.2026, 06:30 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat in der Brunnenstraße in Homburg durch bislang unbekannte Täter angegangen. Hier kam es zunächst zum gewaltvollen Aufbrechen des Zigarettenautomaten, der anschließenden Entwendung der darin befindlichen Zigaretten sowie des darin befindlichen Bargeldes. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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