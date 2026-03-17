Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Raubdelikt

Entwendung eines PKW im Bereich Spandauer Straße in Homburg

Homburg (ots)

Am Montag, dem 19.03.2026 kam es gegen 18:00 Uhr in der Spandauer Straßer in Homburg, im Bereich des angrenzenden Feldwegs in Richtung Schmalaustraße, zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 46-jährigen Mannes aus Ramstein-Miesenbach. Hierbei wurde der Geschädigte, vermutlich von zwei Tätern von hinten angriffen und leicht verletzt. Im Rahmen der Tathandlung konnten die Täter den Autoschlüssel des Geschädigten an sich nehmen. Im Anschluss entwendeten die Täter den grauen Mercedes C 220 (Baujahr 2010) mit KL-Kreiskennzeichen des Geschädigten, welcher im Bereich der Spandauer Straße abgestellt war. Die Täter verließen anschließend mit dem Mercedes die Tatörtlichkeit.

Zu den Tätern liegt bisher lediglich nachfolgende Personenbeschreibung vor: Ca. 175cm groß, dunkle Kleidung

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell