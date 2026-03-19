Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Fahrzeug auf Enklerparkplatz in Homburg

Homburg (ots)

Im Tatzeitraum des 17.03.2026, 08:30 Uhr bis 18:40 Uhr, begibt sich ein bislang unbekannter Täter an einen auf dem Enklerparkplatz in der Homburger Talstraße geparkten Skoda Octavia und zerschlägt, mittels eines bislang unbekannten Gegenstandes, die Abdeckung der Rückleuchte der Beifahrerseite, sodass diese vollständig aus der Fahrzeugverkleidung herausbricht.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

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