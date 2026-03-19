Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Vermisste Jugendliche

Bild-Infos

Download

Homburg (ots)

Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher

Seit dem 19.03.2026, gegen 08:00 Uhr, wird die 14-jährige Jugendliche Lia Sophie SCHNEIDER aus Homburg vermisst. Am heutigen Morgen hat die Vermisste ihr Elternhaus in unbekannte Richtung verlassen. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden oder ihr ein Leid zugestoßen sein könnte.

Personenbeschreibung: ca. 162cm groß, schmale Figur, blaue Augen, lange, dunkle Haare, letzte bekannte Bekleidung: graue Hose, weißes Oberteil

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell