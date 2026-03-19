POL-HOM: Vermisste Jugendliche
Homburg (ots)
Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher
Seit dem 19.03.2026, gegen 08:00 Uhr, wird die 14-jährige Jugendliche Lia Sophie SCHNEIDER aus Homburg vermisst. Am heutigen Morgen hat die Vermisste ihr Elternhaus in unbekannte Richtung verlassen. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden oder ihr ein Leid zugestoßen sein könnte.
Personenbeschreibung: ca. 162cm groß, schmale Figur, blaue Augen, lange, dunkle Haare, letzte bekannte Bekleidung: graue Hose, weißes Oberteil
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