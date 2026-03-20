POL-HOM: Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen in Bexbach
Bexbach (ots)
In der Nacht vom 19.03.2026 auf den 20.03.2026 wurden im Bereich des Aloys-Nesseler-Platz zwei Fahrzeuge beschädigt. An beiden Fahrzeugen wurde jeweils die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder in diesem Bereich relevante Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.
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