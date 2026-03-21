Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg

Polizei Homburg (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 18.03.2026 gegen 06:45 Uhr, bis Freitag, den 20.03.2026 gegen 11:00 Uhr, ereignete sich auf dem Enklerplatz in Homburg ein Verkehrsunfall.

Hierbei kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Befahren der Fahrgasse in Richtung der Ausfahrt "Zum Mühlgraben" mit einem geparkten KIA. Der geparkte graue KIA Sportage mit Zweibrücker Kreiskennzeichen wurde hierbei im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt.

Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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