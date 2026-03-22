Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Ballweiler

Blieskastel (ots)

Am Samstag, den 21.03.2026 kam es im Zeitraum von ca. 17:00 Uhr bis 18:45 Uhr in Ballweiler in der Biesinger Straße, etwa in Höhe der Kirche, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte vermutlich beim Vorbeifahren leicht mit einem weißen Opel Corsa mit HOM-Kreiskennung, welcher am Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Der ent-standene Sachschaden an dem Opel wird auf ca. 1500EUR geschätzt.

Da zum Unfallzeitpunkt vermutlich einige Fahrzeuge dort geparkt und Personen unterwegs waren werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell