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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus in Kirkel-Neuhäusel

Kirkel (ots)

Am 21.01.2026 zwischen 18:30 Uhr und 21:30 Uhr begibt sich ein bislang unbekannter Täter zu einem Einfamilienhaus in der Kaiserstraße in Kirkel-Neuhäusel. Dort begibt dieser sich zur Haustür und hebelt diese auf. Im Anschluss betritt der unbekannte Täter das Anwesen und durchwühlt die Schränke im Wohnanwesen. Die an-gegangene Haustür liegt zur Straße hin. Der entstandene Sachschaden ist bislang unbe-kannt. Konkrete Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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