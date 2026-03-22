POL-HOM: Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus in Kirkel-Neuhäusel
Kirkel (ots)
Am 21.01.2026 zwischen 18:30 Uhr und 21:30 Uhr begibt sich ein bislang unbekannter Täter zu einem Einfamilienhaus in der Kaiserstraße in Kirkel-Neuhäusel. Dort begibt dieser sich zur Haustür und hebelt diese auf. Im Anschluss betritt der unbekannte Täter das Anwesen und durchwühlt die Schränke im Wohnanwesen. Die an-gegangene Haustür liegt zur Straße hin. Der entstandene Sachschaden ist bislang unbe-kannt. Konkrete Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.
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