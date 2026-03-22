Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus in Kirkel-Neuhäusel

Kirkel (ots)

Am 21.01.2026 zwischen 18:30 Uhr und 21:30 Uhr begibt sich ein bislang unbekannter Täter zu einem Einfamilienhaus in der Kaiserstraße in Kirkel-Neuhäusel. Dort begibt dieser sich zur Haustür und hebelt diese auf. Im Anschluss betritt der unbekannte Täter das Anwesen und durchwühlt die Schränke im Wohnanwesen. Die an-gegangene Haustür liegt zur Straße hin. Der entstandene Sachschaden ist bislang unbe-kannt. Konkrete Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell