Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unbefugter Gebrauch eines Linienbusses in Homburg

Homburg (ots)

Am Sonntag, den 22.03.2026, gegen 20:11 Uhr, verschaffte sich bislang unbekannter Täter Zugang zu einem geparkten blauen Linienbus mit MZ-Kennzeichen in der Pappelstraße in Homburg und fuhr zunächst in Richtung Bexbacher Straße (B 423) von der Tatörtlichkeit davon. Im weiteren Verlauf legte der Täter eine längere Wegstrecke (im Saarland und angrenzenden Gebiet von Rheinland-Pfalz) zurück. Der Linienbus konnte am Folgetag auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße Am Stadtbad in Homburg geparkt aufgefunden werden. Hierbei konnte ein frischer Streifschaden unbekannter Herkunft an der Karosserie des Busses festgestellt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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