Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Donnerstag, den 26.03.2026, im Zeitraum zwischen 17:45 Uhr und 18:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Oberen Hochstraße in Oberbexbach. Bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Honda kollidierte, vermutlich beim Vorbeifahren, mit dem linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW 320, graue Lackierung, mit Homburger Kreiskennung.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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