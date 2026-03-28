Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Erbach

Homburg (ots)

Zwischen Mittwoch, dem 25.03.2026, gegen 20:00 Uhr und Donnerstag, dem 26.03.2026, gegen 08:30 Uhr kam es in der Bodelschwinghstraße im Homburger Ortsteil Erbach zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein am rechten Straßenrand geparkter, schwarzer VW Tiguan vermutlich beim Vorbeifahren durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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