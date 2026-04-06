Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am 03.04.2026, gegen 22:30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Bexbacher Straße / Am Zunderbaum in Homburg, zu einem Verkehrsunfall. Dabei streifte ein bislang unbekannter, dunkler Pkw ein Kleinkraftrad welches durch den Eigentümer über den Kreuzungsbereich geschoben wurde. Das Kleinkraftrad kam zu Fall, es entstand Blechschaden, der Fußgänger blieb unverletzt. Der Fahrer des Pkw flüchtete im Anschluss in Richtung Innenstadt von der Örtlichkeit. Ein Unfallzeuge machte eine vorbeifahrende Polizeistreife mittels Handzeichen auf den Vorfall aufmerksam, fuhr aber noch bevor die Polizisten ihn befragen konnten weiter. Der Augenzeuge und ggf. weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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