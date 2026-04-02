Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am 02.04.2026 in der Zweit zwischen 12:10 Uhr und 13:10 Uhr kam es auf einem Parkplatz nahe der Sportanlage Homburg-Reiskirchen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit einem auf dem Parkplatz abgestellten, silbernen Citroen (Homburger Kreiskennzeichen) und entfernte sich anschließend unerlaubt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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