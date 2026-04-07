POL-HOM: Vermisstensache
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PI Homburg (ots)
Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person
Seit dem 07.04.2026, 10:00 Uhr, wird der 57-jährige Herr Norbert WEIS aus Kirkel ver-misst. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden oder ihm ein Leid zugestoßen sein könnte.
Personenbeschreibung: männlich, ca. 167 cm groß, korpulente Statur, grau-schwarzer Dreitagebart, Glatze mit grau-schwarzem Haarkranz, trug zuletzt ein dunkelgraues Polos-hirt, eine blaue Jeans, einen brauen Gürtel, schwarze Flipflops oder blaue Turnschuhe. Er ist vermutlich unterwegs mit einem Wohnmobil Fiat, KNAUS-Aufbau, amtl. Kennzei-chen HOM-YI 510 mit schwarzen Vogelaufklebern auf beiden Seiten.
Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizeiinspektion Homburg (Tel.-Nr.: 06841 / 1060) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
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