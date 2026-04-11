Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Erfweiler-Ehlingen

Mandelbachtal (ots)

In der Nacht vom 10.04.2026, ca. 22:00 Uhr, auf den 11.04.2026, 05:30 Uhr, wurden in der "Rubenheimer Straße" in 66399 Mandelbachtal Erfweiler-Ehlingen durch eine bislang unbekannte Person insgesamt zwei Gullydeckel ausgehoben und neben der Fahrbahn entsorgt. Der Täter entfernte sich unbekannt vom Tatort. Im späteren Verlauf wurden vermutlich durch Passanten mit Hilfe in der Nähe aufgefundener Gegenstände die offenen Gullyschächte abgesichert. Eine Verständigung der Polizei erfolgte allerdings erst gegen 10:30 Uhr.

Diese Passanten sowie ggf. weitere Augenzeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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