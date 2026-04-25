POL-PDLD: Hagenbach: Verkehrskontrollen wegen Durchfahrtsverbot in Hagenbach
Hagenbach (ots)
Aufgrund der aktuellen Sperrung des Bahnübergangs in Hagenbach sowie mehrerer Bürgerbeschwerden führte die Polizei am Freitagvormittag zwischen 10:30 Uhr bis 11:45 Uhr Verkehrskontrollen in der Friedrich-Ebert-Straße durch. Dabei wurden insgesamt 12 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt.
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