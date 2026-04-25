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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach: Verkehrskontrollen wegen Durchfahrtsverbot in Hagenbach

Hagenbach (ots)

Aufgrund der aktuellen Sperrung des Bahnübergangs in Hagenbach sowie mehrerer Bürgerbeschwerden führte die Polizei am Freitagvormittag zwischen 10:30 Uhr bis 11:45 Uhr Verkehrskontrollen in der Friedrich-Ebert-Straße durch. Dabei wurden insgesamt 12 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth
S. Bischoff
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
76744 Wörth am Rhein
Telefon 07271 9221-0
Telefax 07271 9221-23
piwoerth.presse@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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