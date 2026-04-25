POL-PDLD: Hagenbach: Verkehrskontrollen wegen Durchfahrtsverbot in Hagenbach

Annweiler (ots) - Am 24.04.2026 gegen 12:25 Uhr ereignete sich in Annweiler, auf der Zweibrücker Straße, ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem LKW. Hierbei wurde der Radfahrer verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Ein PKW Fahrer wollte aus dem dortigen Parkplatz in den Fließverkehr einfahren und tastete sich in Richtung Straße vor, wobei ...

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