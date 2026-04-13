PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260413-3: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kerpen (ots)

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (10. April) in Kerpen ist ein Junge (9) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers brachte ihn in eine Klinik.

Gegen 17.30 Uhr sei eine Autofahrerin (35) auf der Heerstraße von Kerpen in Richtung Erftstadt unterwegs gewesen. Zeitgleich sei das Kind hinter einem geparkten Auto auf die Straße getreten. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem 9-Jährigen. Die Autofahrerin und ihr Beifahrer leisteten Erste Hilfe.

Alarmierte Polizeikräfte nahmen den Verkehrsunfall auf, dokumentierten Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 13:21

    POL-REK: 260413-2: Zeugensuche nach versuchtem Einbruch in Juweliergeschäft

    Erftstadt (ots) - Unbekannte stemmten Loch in Wand Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Samstag (11. April) in Erftstadt-Liblar in leerstehende Geschäftsräume eingedrungen sein sollen. Vor dort aus stemmten sie ein Loch in eine Wand, um in ein benachbartes Juweliergeschäft zu gelangen. Die Beamtinnen und Beamten des ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 13:17

    POL-REK: 260413-1: Zeugensuche nach Straßenraub

    Bergheim (ots) - Geldbörse und Handy geraubt Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei unbekannten Männern im Alter von 19 bis 25 Jahren, die Sonntagnachmittag (12. April) in Bergheim einen Mann (47) und eine Frau (42) zusammengeschlagen und Handy sowie Geldbörse geraubt haben sollen. Einer der Täter soll eine rote Hose und eine dunkle Jacke getragen haben. Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 21 ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 07:47

    POL-REK: 260412-1: Festnahme nach Pfandrückgabe

    Pulheim (ots) - Ein 37jähriger Mann brachte am Freitagvormittag, 10.04.2026, Propangasflaschen zur Pfandrückgabe in einem Baumarkt in Pulheim. Er wiederholte das ein weiteres Mal am Freitagnachmittag und dies erweckte die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter, welche die Polizei verständigten. Der 37jährige Frechener versuchte bei Erblicken der Polizei, sich mit seinem Pkw zu entfernen, konnte aber direkt gestoppt werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren