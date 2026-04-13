Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260413-3: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kerpen (ots)

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (10. April) in Kerpen ist ein Junge (9) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers brachte ihn in eine Klinik.

Gegen 17.30 Uhr sei eine Autofahrerin (35) auf der Heerstraße von Kerpen in Richtung Erftstadt unterwegs gewesen. Zeitgleich sei das Kind hinter einem geparkten Auto auf die Straße getreten. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem 9-Jährigen. Die Autofahrerin und ihr Beifahrer leisteten Erste Hilfe.

Alarmierte Polizeikräfte nahmen den Verkehrsunfall auf, dokumentierten Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

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