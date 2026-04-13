Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260413-1: Zeugensuche nach Straßenraub

Bergheim (ots)

Geldbörse und Handy geraubt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei unbekannten Männern im Alter von 19 bis 25 Jahren, die Sonntagnachmittag (12. April) in Bergheim einen Mann (47) und eine Frau (42) zusammengeschlagen und Handy sowie Geldbörse geraubt haben sollen. Einer der Täter soll eine rote Hose und eine dunkle Jacke getragen haben.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen gingen die Geschädigten gegen 17 Uhr auf der Königsgasse in Richtung Aachener Straße spazieren. Dort sollen die beiden Unbekannten aufgetaucht und das Handy des Geschädigten gefordert haben. Sie schlugen und traten auf die Geschädigten ein, nahmen die Beute an sich und flüchteten in Richtung Aachener Straße.

Alarmierte Polizeikräfte leiteten umgehend eine Fahndung ein. Sie sicherten Spuren, stellten Beweismittel sicher und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

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