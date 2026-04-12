Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260412-1: Festnahme nach Pfandrückgabe

Pulheim (ots)

Ein 37jähriger Mann brachte am Freitagvormittag, 10.04.2026, Propangasflaschen zur Pfandrückgabe in einem Baumarkt in Pulheim. Er wiederholte das ein weiteres Mal am Freitagnachmittag und dies erweckte die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter, welche die Polizei verständigten. Der 37jährige Frechener versuchte bei Erblicken der Polizei, sich mit seinem Pkw zu entfernen, konnte aber direkt gestoppt werden. Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige die Propangasflaschen zuvor in einem Baumarkt der gleichen Firmenkette in Frechen entwendet hatte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Alle entwendeten Propangasflaschen konnten aufgefunden werden.(ns)

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