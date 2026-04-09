Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260409-3: Straßenraub - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Kette von Hals entrissen

Eine bislang Unbekannte hat am Mittwochmittag (8. April) in Kerpen die Halskette einer Fußgängerin (79) geraubt. Die Täterin soll zwischen 30 und 35 Jahren alt sein und dunkle Haare haben. Ihr Komplize und Fahrer des Fluchtwagens sei gleich alt und habe helle kurze Haare. Zur Tatzeit habe er eine Kappe getragen. Sie sollen mit einer weiteren Frau in einem silbernen VW Golf geflüchtet sein. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Zwischen 13.50 Uhr und 14 Uhr soll die 79-Jährige zu Fuß auf der Bachstraße unterwegs gewesen sein. Auf Höhe der Hausnummer 22 habe ein Auto angehalten aus dem eine ihr Unbekannte ausgestiegen sei. Die Frau habe sie angesprochen und nach dem Weg gefragt. Als die Seniorin sich umgedreht habe um weiterzugehen, habe die Täterin ihre Halskette von hinten gepackt und mit Gewalt entrissen. Sie sei in einen silbernen VW gestiegen und mit zwei weiteren Personen in Richtung Broichweg davongefahren. Auf dem Fahrersitz habe laut Zeugenangaben ein Mann gesessen und auf der Rückbank eine weitere Frau.

Alarmierte Polizeikräfte fuhren umgehend zum Tatort, nahmen den Sachverhalt auf, dokumentierten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. Weitere Einsatzkräfte fahndeten nach Verdächtigen. (sc)

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