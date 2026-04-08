Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260408-3: Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

Erftstadt (ots)

Schmuck und Konsole entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Sie sollen zwischen Montagabend (6. April) und Dienstagmittag (7. April) in eine Wohnung in Erftstadt-Gymnich eingebrochen sein. Laut ersten Ermittlungen entwendeten die Täter Schmuck und eine Spielekonsole.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu Tätern oder verdächtigen Feststellungen nehmen sie unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand soll der Geschädigte seine Wohnung an der Gymnicher Hauptstraße am Montag gegen 19 Uhr verlassen haben. Als er am Dienstag gegen 13 Uhr zurückkehrte, habe er festgestellt, dass die Wohnungstür beschädigt und ein Raum durchsucht worden war.

Hinzugerufene Polizeikräfte stellten Hebelmarken an der Wohnungstür fest. Sie dokumentierten die Spuren und nahmen eine Strafanzeige auf.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich beim Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummern, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell