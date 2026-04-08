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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260408-2: Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

K53 etwa eine Stunde gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (7. April) bei Kerpen-Manheim ist ein Motorradfahrer (64) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen sei ein Autofahrer (72) gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße (K) 53 in Richtung Manheim-Alt unterwegs gewesen. An einem Wirtschaftsweg habe er beabsichtigt zu wenden. Als er über die Spur der Gegenfahrbahn gefahren sei, kam es aus derzeit ungeklärtem Grund zur Kollision mit dem Motorradfahrer, der gegen die rechte hintere Seite fuhr. Der 64-Jährige sei gestürzt und zog sich dabei die schweren Verletzungen zu. Laut ersten Erkenntnissen fuhr der Mann zuvor auf der K53 in Richtung Blatzheim.

Alarmierte Polizeikräfte fuhren umgehend zum Unfallort, dokumentierten die Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Weitere Einsatzkräfte sperrten die K53 zwischen Blatzheim und Manheim bis etwa 16.40 Uhr ab. Die Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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