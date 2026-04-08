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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260408-1: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Frechen (ots)

Beteiligter Autofahrer fuhr davon

Bei einem Verkehrsunfall in Frechen-Königsdorf in der Nacht zu Mittwoch (8. April) ist ein Rollerfahrer (16) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachen ihn in ein Krankenhaus. Ein beteiligter Autofahrer in einem weißen Ford und schwarzen Felgen soll nach dem Unfall davongefahren sein. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats nehmen Hinweise zum Unfallhergang von Zeugen sowie dem gesuchten Autofahrer unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sei der 16-Jährige gegen 0.05 Uhr von der Brauweiler Straße in den Kreisverkehr der Aachener Straße eingefahren. Zeitgleich sei der Fordfahrer aus Richtung Königsdorf gekommen und habe die Kreisbahn befahren. Der Jugendliche habe sein Zweirad so stark abbremsen müssen, dass er die Kontrolle verlor und stürzte. Der Unbekannte sei in Richtung Köln davongefahren.

Alarmierte Polizeikräfte fuhren zur Unfallstelle, dokumentierten die Spuren am Tatort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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