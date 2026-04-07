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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260407-4: Mehrere Baumaschinen entwendet - Zeugenaufruf

Wesseling (ots)

Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Mittwochnachmittag (1. April) und Donnerstagmorgen (2. April) mehrere Baumaschinen in Wesseling-Urfeld entwendet haben sollen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu Täter oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen sie unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand sollen die Mitarbeiter einer Firma an der Herseler Straße das Firmengelände am Mittwoch gegen 16.50 Uhr verlassen haben. Angestellte der Firma stellten am Donnerstag gegen 6.30 Uhr fest, dass ein Container, in dem Baumaschinen gelagert waren, offenstand. Aktuellen Erkenntnissen zufolge entwendeten Unbekannte mehrere Rüttelplatten und Hydraulikhämmer.

Alarmierte Polizeikräfte dokumentierten die Spuren am Tatort und nahmen eine Strafanzeige auf. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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