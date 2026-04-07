Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260407-1: E-Scooterfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kerpen (ots)

Unfallbeteiligter Autofahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag (6. April) in Kerpen-Blatzheim sind ein Autofahrer (41) leicht und eine E-Scooterfahrerin (45) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten die Frau in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei die 45-Jährige gegen 13.10 Uhr auf ihrem Zweirad auf der Dürener Straße von Golzheim in Richtung Blatzheim unterwegs gewesen. Gleichzeitig sei der 41-Jährige in einem Mercedes auf dem Buirer Weg gefahren und habe beabsichtigt, nach links auf die Dürener Straße in Richtung Blatzheim abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der E-Scooterfahrerin. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte die Frau und zog sich die schweren Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte die Dürener Straße zwischen dem Kreisverkehr der Bundesstraße (B) 477 und der Kunibertusstraße bis etwa 14.10 Uhr. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

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