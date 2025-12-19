Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Ein großes Herz für Tiere Gießener Zöllnerinnen und Zöllner spendeten für das Tierheim Gießen

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

In diesen besinnlichen Zeiten, in denen die Lichter des Weihnachtsbaumes und der zahlreichen Dekorationen uns Wärme spenden, wird der Zusammenhalt der Menschen einmal mehr spürbar. Dem Aufruf einer tierlieben Kollegin folgend, spendeten viele Beschäftigte des Hauptzollamtes Gießen dieser Tage für das Gießener Tierheim. Der Tierschutzverein Gießen u. U. e.V. durfte sich nicht nur über einen beachtlichen Geldbetrag von 1.200 Euro, sondern auch über einige Sachspenden freuen, die bei einem Besuch im Tierheim persönlich von Zöllnerin Antonia Lippert übergeben wurden. Neben zahlreichen Paletten mit Tierfutter wurde unter anderem auch ein Kratzbaum gespendet, der nun einigen der knapp 200 Katzen des Tierheims zugutekommt. Im Gespräch mit den Mitarbeitenden des Tierheims, erfuhr sie, dass diese Spende gerade zur richtigen Zeit kommt. Denn im Winter haben die Tierheime nicht nur mit steigenden Heizkosten zu kämpfen, sondern auch mit dem ohnehin schon hohen Pflegeaufwand, für die vielen untergebrachten Tiere. Egal ob Hunde, Katzen, Vögel oder auch hin und wieder ein paar Waschbären. Ihnen allen kommt diese Spende zu gute.

Original-Content von: Hauptzollamt Gießen, übermittelt durch news aktuell