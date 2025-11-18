Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Spannender Zoll-Besuch in Laufdorf - Vorschulkinder erleben Artenschutz hautnah

Gießen (ots)

In der Kita Abenteuerland in Laufdorf stand vergangenen Donnerstag ein besonderer Besuch auf dem Programm: Zöllnerin Nina Driesch gab den Vorschulkindern spannende Einblicke in ihre Arbeit und die vielfältigen Aufgaben des Zolls. Die Kinder durften aus nächster Nähe Felle, Muscheln und andere Gegenstände betrachten und anfassen, die der Zoll wegen Artenschutzbestimmungen sichergestellt hatte. Ein besonderes Highlight war Zollspürhund Nabu und sein Hundeführer. Das eingespielte Team zeigte eindrucksvoll, wie ein Spürhund arbeitet und welchen wichtigen Beitrag er zum Schutz der Menschen, Natur und Wirtschaft leistet. Mit großen Augen, vielen Fragen und sichtbarer Begeisterung begleiteten die Kin-der die Vorführungen. Für die Vorschulkinder war es ein aufregender und lehrreicher Tag, der ihnen das wichtige Thema Artenschutz spielerisch näherbrachte.

