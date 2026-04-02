Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260402-3: Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Frechen (ots)

Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (2. April) in Frechen ist eine Autofahrerin (67) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (37) eines Seat gegen 6.10 Uhr auf der Bonnstraße von Pulheim-Brauweiler in Richtung Frechen gefahren. Gleichzeitig sei die 67-Jährige in einem Dacia auf der Aachener Straße von Köln in Richtung Frechen-Königsdorf unterwegs gewesen. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten. Dabei erlitt die Autofahrerin schwere Verletzungen.

Die alarmierten Polizistinnen und Polizisten dokumentierten Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und die Unfallbeteiligten und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln unterstützte vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten regelten Einsatzkräfte der Polizei zunächst den Verkehr und sperrten die Unfallstelle schließlich kurzzeitig ab. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell