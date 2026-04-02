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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260402-1: Zeugensuche nach Diebstahl aus Jugendzentrum und Sportverein

Bedburg (ots)

Täter entwendeten Schlüssel und Transporter

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die zwischen Dienstag (31. März) und Mittwoch (1. April) in ein Jugendzentrum sowie in die Räume eines Sportvereins in Bedburg eingebrochen sein sollen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Zwischen Dienstag 16.30 Uhr und Mittwoch 7.30 Uhr sollen Täter in ein Jugendzentrum an der "Burgundische Straße" eingedrungen sein und dort sämtliche Räume betreten und Schränke gewaltsam geöffnet haben. Sie sollen neben Geld und einer Spielekonsole einen Autoschlüssel sowie den dazugehörigen Ford Transit entwendet haben.

In die Räume eines Sportvereins an der nahegelegenen Reiner-Zimmermann-Straße sollen Diebe zwischen Dienstag 21 Uhr und Mittwoch 8 Uhr eingebrochen sein. Sie sollen dort ein Büro durchwühlt haben. Ob etwas entwendet wurde, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Hinzugerufene Polizeikräfte nahmen die Sachverhalte auf, dokumentieren Spuren an den Tatorten und fertigten Strafanzeigen. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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