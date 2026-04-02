Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260402-2: Autofahrer nach Auffahrunfall leicht verletzt

Hürth (ots)

Vier Autos beteiligt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag (1. April) in Hürth-Stotzheim ist ein Autofahrer (25) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand seien vier Autos gegen 11.45 Uhr hintereinander auf der Frechener Straße von Hürth kommend in Richtung Frechen gefahren. Die Fahrerin (81) eines Mercedes habe verkehrsbedingt an einer roten Ampel an der Kreuzung zur Kölner Straße angehalten. Hinter ihr haben der Fahrer (61) eines Audi und hinter dem Audi wiederum der Fahrer (70) eines Ford ebenfalls gestoppt. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der 25-Jährige mit einem Hyundai auf den Ford aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die drei weiteren Autos ineinandergeschoben und der Hyundaifahrer zog sich die leichten Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Unfallspuren, befragten die Unfallbeteiligten und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 13.30 Uhr. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats bereits aufgenommen. (jus)

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