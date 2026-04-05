Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260405-1: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Wesseling (ots)

Am 04.04.2026 um ca. 15:45 Uhr befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher mit seinem Kleinkraftrad den Schützenweg in Richtung Westring. In Verlaufe des Schützenweges trat für den Fahrzeugführer unvermittelt ein neunjähriger Junge zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Straße. Der Rollerfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern und es kam zur Kollision mit dem Fußgänger. Hierbei wurden beide Beteiligte leicht verletzt, wobei der Neunjährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Erziehungsberechtigten des Neunjährigen waren ebenfalls vor Ort. Die Verletzungen des Rollerfahrers mussten vor Ort nicht versorgt werden. Die eingesetzten Polizeibeamten sicherten Unfallspuren vor Ort und fertigten eine Unfallanzeige. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen (cs).

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