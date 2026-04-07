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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260407-3: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Motorradfahrer schwer verletzt

Am Montagnachmittag (6. April) ist ein Motorradfahrer (47) bei einem Verkehrsunfall in Kerpen schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Rhein-Erft-Kreis aktuell nach einem beteiligten Fahrer oder einer beteiligten Fahrerin eines blauen Krads. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrskommissariats nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sei der Motorradfahrer gegen 17.15 Uhr auf der Landesstraße (L) 122 von Sindorf in Richtung Kerpen gefahren. Er habe beabsichtigt ein vorausfahrendes Motorrad zu überholen. Plötzlich habe der Kradfahrer oder die Kradfahrerin stark abgebremst, sodass der 47-Jährige seine Maschine ebenfalls stark abgebremst habe. Dabei sei der Mann gestürzt und habe sich die schweren Verletzungen zugezogen. Sein Motorrad sei danach noch einige Meter über die Fahrbahn gerutscht und an einer Ampel zum Liegen gekommen. Diese wurde dabei beschädigt. Der oder die Unbekannte sei nach dem Sturz davongefahren. Laut Zeugenangaben seien beide Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Ersthelfer kümmerten sich um den Schwerverletzten.

Alarmierte Polizeikräfte nahmen den Verkehrsunfall auf, sperrten die Unfallstelle ab, dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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