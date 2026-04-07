Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260407-6: Fußgängerin bei Zusammenstoß schwer verletzt

Bergheim (ots)

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (7. April) in Bergheim ist eine Fußgängerin so schwer verletzt worden, dass Lebensgefahr zur Stunde nicht auszuschließen ist. Rettungskräfte brachten die Dame mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Unfallstelle ist derzeit noch gesperrt.

Laut ersten Erkenntnissen beabsichtigte die Frau gegen 15.15 Uhr die Landesstraße (L) 91 auf Höhe der Einmündung zu einem Pferdehof zu überqueren. Zeitgleich fuhr ein Autofahrer (61) von Oberaußem in Richtung Glessen. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß der 61-Jährige mit seinem Audi mit der Fußgängerin zusammen.

Alarmierte Polizeikräfte sperren derzeit die L 91 zwischen dem Ortsausgang Oberaußem Richtung Glessen sowie "Gut Neuenhof" und der Winfriedstraße in beide Richtungen ab. Einsatzkräfte des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei Rhein-Kreis-Neuss unterstützen die Polizistinnen und Polizisten aus dem Rhein-Erft-Kreis bei der Unfallaufnahme. Dabei stellten sie in der Atemluft des beteiligten Autofahrers Alkohol fest. Ein Atemalkoholvortest zeigte einen Wert von mehr als 0,6 Promille beim 61-Jährigen. Polizisten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt in einem Krankenhaus entnimmt. Die Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

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