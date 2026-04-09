Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260409-2: Zwei Ladendiebe festgenommen

Frechen (ots)

Trio entwendete Zigaretten

Polizeikräfte haben am Mittwochabend (8. April) in Frechen zwei mutmaßliche Ladendiebe (beide 38) festgenommen. Die Männer sollen versucht haben, in einem Supermarkt Zigaretten in einem Rucksack zu verstecken. Während Zeugen zwei Tatverdächtige vor Ort festhielten, flüchtete ein Dritter in unbekannte Richtung.

Laut ersten Informationen soll sich das Trio gegen 18.10 Uhr am Kassenband eines Supermarktes am Zedernweg aufgehalten haben. Während der Flüchtige die Kassiererin ablenkte, sollen die beiden Festgenommenen Zigaretten im Wert von etwas über 190 Euro in einen mitgebrachten Rucksack versteckt haben. Mitarbeiter sprachen die drei an, einer flüchtete sofort. Alarmierte Polizeikräfte leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Die beiden Festgenommen verfügen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Sie werden nun einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 22 dauern an. (rs)

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