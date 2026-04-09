Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260409-1: Versuchter Einbruch in Bürgerhaus - Zeugensuche

Hürth (ots)

Angestellter bemerkte offenes Fenster

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Sie sollen in der Nacht zu Mittwoch (8. April) versucht haben, in das Bürgerhaus in Hürth-Hermülheim einzubrechen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand sollen der oder die Unbekannten gegen 2.15 Uhr in das Bürgerhaus an der Friedrich-Ebert-Straße eingedrungen sein und einen Alarm ausgelöst haben. Ein Mitarbeiter stellte gegen 7.20 Uhr ein offenes Fenster fest. Ob etwas entwendet wurde, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Hinzugerufene Polizeikräfte dokumentierten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

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