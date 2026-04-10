Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260410-1: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Elsdorf (ots)

Auffahrunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (9. April) in Elsdorf-Berrendorf ist ein Motorradfahrer (40) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen sei der 40-Jährige gegen 16.40 Uhr auf der Kreisstraße (K) 34 vom Nordrandweg in Richtung Bundesstraße (B) 477 gefahren. Vor ihm sei der Fahrer (34) eines Tesla mit einem Anhänger unterwegs gewesen. Da ein LKW vor dem Tesla gebremst habe, soll der 34-Jährige ebenfalls seine Geschwindigkeit verringert haben. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Zweiradfahrer auf den Anhänger des Tesla aufgefahren und gestürzt. Dabei zog er sich die schweren Verletzungen zu.

Alarmierte Polizeikräfte dokumentierten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

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