Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260410-2: Einbruch in Wohnhaus - Zeugensuche

Frechen (ots)

Terrassentür aufgehebelt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Donnerstag (9. April) in ein Haus in Frechen eingedrungen sein und einen Tresor mit Schmuck entwendet haben sollen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen hebelten ein oder mehrere Unbekannte zwischen 13.30 Uhr und 15.45 Uhr eine Terrassentür eines Wohnhauses am "Von-Hasewinkel-Weg" auf. Sie durchsuchten einzelne Räume nach Wertsachen und entwendeten einen Tresor samt Schmuck. Alarmierte Polizeikräfte sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

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