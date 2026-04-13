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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260413-2: Zeugensuche nach versuchtem Einbruch in Juweliergeschäft

Erftstadt (ots)

Unbekannte stemmten Loch in Wand

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Samstag (11. April) in Erftstadt-Liblar in leerstehende Geschäftsräume eingedrungen sein sollen. Vor dort aus stemmten sie ein Loch in eine Wand, um in ein benachbartes Juweliergeschäft zu gelangen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen meldete sich gegen 23.50 Uhr ein Zeuge, der verdächtige Geräusche aus dem Geschäft im Einkaufszentrum in Liblar am Holzdamm gehört hatte. Alarmierte Polizisten stellten die aufgehebelte Eingangstür der benachbarten leerstehenden Geschäftsräume fest. Dort hatten Unbekannte seit etwa 21.45 Uhr ein Loch in die Wand zum Juweliergeschäft gestemmt. Offenbar waren sie jedoch noch nicht in das Juweliergeschäft gelangt. Die Beamtinnen und Beamten leiteten eine Fahndung ein, sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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