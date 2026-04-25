Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Taschendiebstahl in Landauer Innenstadt

Landau (ots)

Am Samstag, den 24.04.2026, wurde einer 68-jährigen Frau während eines Stadtbummels in der Landauer Innenstadt die Geldbörse entwendet. Nach mehreren Einkäufen in der Fußgängerzone bemerkte die Geschädigte, dass alle Reißverschlüsse ihres Rucksacks unbemerkt geöffnet worden waren. Aus dem Inneren fehlte die Ledergeldbörse mitsamt Inhalt Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur besonderen Vorsicht: Tragen Sie Wertsachen am besten in verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung und lassen Sie Rucksäcke in belebten Bereichen nicht unbeaufsichtigt. Zeugen, die im Bereich des Rathausplatzes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Landau zu melden.

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