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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Regenwassergully entwendet - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In der Nacht vom 24.05.2026 auf den 25.04.2026 wurden in der Woogstraße in Landau, im hinteren Bereich des Hauptbahnhofes, zwei Regenwassergullydeckel entwendet. Hierdurch entstanden zwei offene Gefahrenstellen auf der Straße, wodurch eine erhebliche Gefahr für Verkehrsteilnehmer bestand. Die entsprechenden Stellen wurden durch den Bauhof umgehend gesichert und die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Frei, POK'in
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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