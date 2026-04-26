Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kontrollstelle Tuning und Fahrtüchtigkeit/Bundesautobahn 65/Landau Zentrum

Edenkoben (ots)

Am Freitag den 24.04.2026 wurde im Rahmen einer internen Schulungsveranstaltung zum Thema Tuning und illegale Veränderungen an Kraftfahrzeugen, anschließend an die theoretische Schulung, eine Kontrollstelle nahe der Abfahrt der A65 bei Landau Zentrum eingerichtet. Im Zuge mehrere Verkehrskontrollen, wurde so das erlernte Wissen praktisch vertieft und angewendet.

Insgesamt wurden dabei im Zeitraum von 11:00 - 13:00 Uhr elf Fahrzeuge einer ausführlichen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei drei der Fahrzeuge konnten derartige technischen Veränderungen festgestellt werden, dass hierdurch die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen war. Die Weiterfahrt mit den jeweiligen Fahrzeugen musste daher untersagt werden und gegen die Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren eröffnet.

Da neben den Fahrzeugen natürlich auch die jeweiligen Fahrer überprüft wurden, konnte bei einem 26-jährigen Fahrer, zusätzlich zu den Veränderungen an seinem Fahrzeug, auch eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit festgestellt werden. Genauer stand er unter dem Einfluss berauschender Mittel und hatte deswegen auch bereits vor geraumer Zeit seine Fahrerlaubnis entzogen bekommen. Um seiner strafrechtlichen Verfolgung zu entgehen versuchte der 26-Jährige kurz vor der Kontrolle noch mit seiner Beifahrerin die Plätze zu tauschen, was den kontrollierenden Beamten jedoch nicht verborgen blieb. Im Lauf der Verkehrskontrolle räumte er diesen Versuch, sowie die ihm vorgeworfenen Verstöße schließlich ein. Dem 26-Jährigen wurde auf hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ebenso die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt. Er muss sich nun wegen "Fahren ohne Fahrerlaubnis", sowie "Führen eines Fahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel" verantworten.

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