POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Bekanntgabe der polizeilichen Kriminalstatistik und der Verkehrsunfallstatistik im EN-Kreis durch Landrat Jan-Christoph Schaberick für Medienvertreterinnen und Medienvertreter

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Am Montag, den 02.03.2026 um 12:30 Uhr stellt Landrat Jan-Christoph Schaberick die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2025 im Ennepe-Ruhr-Kreis vor. Am 11.03.2026 um 13:00 Uhr folgt dann die Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik. Im Rahmen der Pressekonferenzen wird er durch den stell. Abteilungsleiter Polizei Dominik Helms, sowie den Direktionsleiter Kriminalität Martin Zabek und den Direktionsleiter Verkehr Klaus Vietor unterstützt. Die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises lädt hiermit herzlich alle interessierten Medienvertreterinnen und Medienvertreter in das Zentralgebäude der Polizei, Strückerberger Str. 32 in Ennepetal, ein. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung bis zum 25.02.2026, 16:00 Uhr, bei der Pressestelle der Polizei per E-Mail an Pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 02333-9166-1200 gebeten. Am Veranstaltungstag werden die Medienvertreterinnen und Medienvertreter im Foyer abgeholt. Wir freuen uns auf Ihre die Teilnahme.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell