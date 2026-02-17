PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EN: Ennepetal: Transporter aufgebrochen_ Werkzeuge gestohlen und Hinweis auf Individualnummern

Ennepetal (ots)

Diverse Werkzeugmaschinen wurden bei einem Einbruch in einen Transporter der Marke Citroën zwischen dem 15. Februar 17:00 Uhr und dem 16. Februar 12:00 Uhr gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen parkte das Fahrzeug in der Engelbertstraße, als die Täter gewaltsam das Türschloss der Hecktür aufbrachen. Aus dem Fahrzeug wurde u.a. ein Bohrhammer, eine Kreissäge und eine Flex gestohlen. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 023339166210 null melden.

Hinweis auf Individualnummern:

Individualnummern sind wichtig für den Fahndungserfolg! Individual- oder Seriennummern von hochwertigen Geräten sind bestenfalls in das Gerät eingraviert. Sollte das nicht der Fall sein, raten wir Ihnen es selbst individuell zu gravieren. Nur so kann es polizeilich ausgeschrieben und wieder zugeordnet werden. Es kommt ebenfalls vor, dass die eigenen Geräte im Internet wiedergefunden werden. Nur mit Hilfe der Individualnummer oder einer individuellen Kennung lassen sich die Gegenstände zweifelsfrei zuordnen!

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

