Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: Pkw kommt ins schleudern und überschlägt sich_ zwei Personen leicht verletzt

Breckerfekd (ots)

Leicht verletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall am 16. Februar, gegen 18:00 Uhr auf der Waldbauer Straße in Breckerfeld. Nach ersten Erkenntnissen war ein 19-jähriger aus Ennepetal mit seinem Pkw der Marke Opel auf der Waldbauer Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße unterwegs, als er nach derzeitigem Ermittlungsstand mit nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Durch den Unfall wurde der 19-jährige und sein Beifahrer leicht verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

