Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Versuchter Einbruch in Warenlager eines Möbelgeschäftes
Schwelm (ots)
Zwischen dem 13.02.2026, 19:45 Uhr und 14.02.2026, 11:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter eine Seitentür zur Lagerhalle eines Möbelgeschäftes an der Talstraße aufzuhebeln. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand und die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02333 91662100 melden.(STO)
