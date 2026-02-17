Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Zeugin ertappt Täter bei Zigarettenautomatenaufbruch- Flucht mit E-Scooter

Schwelm (ots)

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am 17. Februar, gegen 1:30 Uhr in der Winterberger Straße einen Täter, der gerade versuchte einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Als der Täter die Zeugin bemerkte, flüchte er umgehend mit einem E-Scooter. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 35-jähriger Schwelmer auf einem E-Scooter angetroffen werden. Umgehend stellte sich heraus, dass es sich hierbei um den Täter des versuchten Einbruchs in den Automaten handelte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte bei ihm Einbruchswerkzeug aufgefunden werden. Ergänzend kam hinzu, dass er den E-Scooter unter dem deutlichen Einfluss von Betäubungsmittel geführt. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Ennepetal verbracht. Zusätzlich wurde eine Blutprobe entnommen.

