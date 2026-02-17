PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Zeugin ertappt Täter bei Zigarettenautomatenaufbruch- Flucht mit E-Scooter

Schwelm (ots)

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am 17. Februar, gegen 1:30 Uhr in der Winterberger Straße einen Täter, der gerade versuchte einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Als der Täter die Zeugin bemerkte, flüchte er umgehend mit einem E-Scooter. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 35-jähriger Schwelmer auf einem E-Scooter angetroffen werden. Umgehend stellte sich heraus, dass es sich hierbei um den Täter des versuchten Einbruchs in den Automaten handelte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte bei ihm Einbruchswerkzeug aufgefunden werden. Ergänzend kam hinzu, dass er den E-Scooter unter dem deutlichen Einfluss von Betäubungsmittel geführt. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Ennepetal verbracht. Zusätzlich wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 07:15

    POL-EN: Versuchter Einbruch in Warenlager eines Möbelgeschäftes

    Schwelm (ots) - Zwischen dem 13.02.2026, 19:45 Uhr und 14.02.2026, 11:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter eine Seitentür zur Lagerhalle eines Möbelgeschäftes an der Talstraße aufzuhebeln. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand und die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02333 ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 07:15

    POL-EN: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

    Wetter (ots) - Zwischen dem 11.02.2026, 00:00 Uhr und 13.02.2026, 09:15 Uhr, versuchten unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster eines freistehenden Einfamilienhauses an der Straße "Auf der Höhe" aufzuhebeln. Das Fenster hielt den Hebelversuchen stand und die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren