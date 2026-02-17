Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Polizei sucht nach Verkehrsunfall Zeuginnen und Zeugen_ Motorradfahrer leicht verletzt

Gevelsberg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am 13.2. gegen 06:30 Uhr mit einem verletzten Motorradfahrer sucht die Polizei nun nach Zeuginnen und Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 69-jähriger Gevelsberger mit seinem Kleinkraftrad die Wittener Straße in Fahrtrichtung Gevelsberg. Plötzlich fuhr ein dunkler Pkw ungebremst aus der Asbecker Straße in die Wittener Straße ein und nahm dem Motorradfahrer die Vorfahrt. Der Motorradfahrer versuchte noch auszuweichen, stürzte dann aber zu Boden. Zu einem Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw kam es nicht. Der PKW entfernte sich in Fahrtrichtung Gevelsberg Innenstadt. Geholfen wurde dem Kradfahrer durch den Pkw-Fahrer nicht. Auch eine Schadensregulierung wurde nicht eingeleitet. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Verkehrsunfallflucht und sucht daher Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtenden Pkw machen können.

Wenn sie Hinweise geben können, dann melden sie sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100

