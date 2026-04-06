Polizeidirektion Hannover

POL-H: Schwerer Unfall in Linden-Süd: Zeugen nach Kollision gesucht

Hannover (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Fössestraße/Selmastraße sind am Sonntagnachmittag, 05.04.2026, vier Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Die Polizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war ein 49-Jähriger gegen 16:15 Uhr mit seinem Mercedes-Benz auf der rechten Fahrspur der Fössestraße in Richtung Badenstedt unterwegs. Mit ihm im Auto saß ein neunjähriger Junge. Er beabsichtigte, den Einmündungsbereich geradeaus zu queren und dem Verlauf der Fössestraße weiter zu folgen. Nach Zeugenangaben soll der Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Zeitgleich befuhren eine 42-Jährige und ihre 63-jährige Beifahrerin in einem Hyundai die Fössestraße und beabsichtigten, nach links in die Selmastraße einzubiegen. Beide hatten Grünlicht. Im Einmündungsbereich Fössestraße/Selmastraße kam es zum frontalen Zusammenstoß.

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Auto der 42-Jährigen und kam auf der Fössestraße entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Das Fahrzeug des 49-Jährigen wurde gegen eine Ampel am Straßenrand geschleudert. Dabei wurden beide Autos stark deformiert und zerstört. Während der 49-Jährige und das Kind leicht verletzt wurden und den Wagen selbstständig verlassen konnten, wurden die 42-Jährige und ihre Beifahrerin schwer verletzt. Die 63-Jährige war im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen in naheliegende Krankenhäuser zur weiteren medizinischen Behandlung gebracht.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste der Unfallort bis 18:30 Uhr voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei mit circa 14.000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash

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