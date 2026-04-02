Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mitte: Mitarbeiter in Supermarkt durch Messerangriff schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 01.04.2026, hat ein Mann einen Mitarbeiter eines Supermarktes im Innenstadtgebiet angegriffen und schwer verletzt. Ein Tatverdächtiger stellte sich wenig später der Polizei. Der Zentrale Kriminaldienst (ZKD) Hannover ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Nach bisherigen Erkenntnissen des ZKD Hannover befand sich der 29-jährige Mitarbeiter an der Kasse des Supermarktes, als gegen 18:45 Uhr ein Mann den Laden betrat. Nachdem dieser den Mitarbeiter kurz angesprochen hatte, griff er ihn unvermittelt mit einem Messer an und stach mehrfach in Richtung des Oberkörpers. Der Angreifer ließ schließlich von dem 29-Jährigen ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Mitarbeiter konnte dem Angriff teilweise ausweichen und sich wegdrehen. Er wurde schwer verletzt. Lebensgefahr bestand nicht. Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Noch während der Fahndung nach dem Täter stellte sich ein 20-Jähriger bei der Polizei. Er gilt als tatverdächtig und wurde vorläufig festgenommen.

Auf Grundlage der bisherigen Erkenntnisse bewertet die Staatsanwaltschaft Hannover den Sachverhalt als versuchten Totschlag.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. /ms, nash

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