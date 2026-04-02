Polizeidirektion Hannover

POL-H: Langenhagen: Strohballen geraten in Vollbrand - Polizei sucht Zeugen und prüft Tatzusammenhänge

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 01.04.2026, sind mehr als 600 Strohballen auf einem Acker in Godshorn in Vollbrand geraten. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und prüft Tatzusammenhänge zu ähnlich gelagerten Fällen aus der Vergangenheit.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover entdeckte eine 36-jährige Zeugin den Brand gegen 18:10 Uhr auf einem Acker auf Höhe der Straße "Schulenburger Mühle" im Langenhagener Ortsteil Godshorn und alarmierte umgehend Feuerwehr und Polizei. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und anschließend löschen.

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf mindestens 30.000 Euro. Hinweise auf einen Brandverursacher liegen aktuell nicht vor. Da es in der Vergangenheit in der näheren Umgebung bereits mehrere Brände gegeben hat, prüfen die Brandermittler mögliche Tatzusammenhänge. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf verdächtige Personen oder potenzielle Täter geben können. Der Kriminaldauerdienst Hannover nimmt diese unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /nash, ms

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